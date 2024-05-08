Edanur Gezer’in ölümünden 11 gün sonra ortaya çıktı! İstanbul Ağaç A.Ş müdüründen garip savunma: Hiçbir bilgim yok

GENEL MÜDÜR ADLİ KONTROL ALDI



Hakkında gözaltı kararı bulunan ve Edanur'un ölümünün ardından hazırlanan bilirkişi raporunda;

Kazı çalışmasını yapan ve yaptıran ekibin işvereni pozisyonunda olduğu için asli kusurlu olduğuna değerlendirilen İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas ise, gözaltı kararının üzerinden 5 gün geçtikten sonra dün avukatıyla birlikte adliyeye giderek ifade verdi.

Sukas ifadesinde; "Olaydan hiçbir bilgim yok, kazı çalışmasının olduğunu bilmiyorum.

Olayın ardından kendi içimizde bir soruşturma başlattık" dediği öne sürüldü. Genel Müdür, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest kaldı.