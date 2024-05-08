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Çorum'da kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2024
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Çorum’da kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

Son dakika haberine göre Çorum'da şehrin iki farklı noktasında yapılan uygulamada kurallara uymayan sürücülere toplamda 213 bin TL idari para cezası uygulandı.

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