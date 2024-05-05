05 Mayıs 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Uşak'ta 3 milyon 700 bin makaron ele geçirildi

Uşak'ta 3 milyon 700 bin makaron ele geçirildi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 05.05.2024
ABONE OL
Uşak’ta 3 milyon 700 bin makaron ele geçirildi

Uşak'ta bir tırda 3 milyon 700 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA