05 Mayıs 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı

Kayseri'de servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 05.05.2024
ABONE OL
Kayseri’de servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı

Kayseri'de işçileri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA