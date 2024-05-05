05 Mayıs 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da korkutan olay! Yüzlerce ton saman küle döndü!

Şanlıurfa'da korkutan olay! Yüzlerce ton saman küle döndü!

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 05.05.2024
ABONE OL
Şanlıurfa’da korkutan olay! Yüzlerce ton saman küle döndü!

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yüzlerce ton saman balyası yanarak küle döndü. Büyük çapta maddi zararın meydana geldiği yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırmanın ise devam ettiği öğrenildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA