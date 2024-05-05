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Adıyaman'da motosikletle otomobilin çarpışma anı kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.05.2024
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Adıyaman’da motosikletle otomobilin çarpışma anı kamerada

Adıyaman’da, motosiklet ile otomobilin çarpışma anı kameralara saniye saniye yansıdı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

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