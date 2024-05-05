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Firari uyuşturucu satıcısı Siirt'te yakalandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 05.05.2024
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Firari uyuşturucu satıcısı Siirt’te yakalandı

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince hakkında uyuşturucu madde satmaktan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

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