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Alevlere teslim olan ahşap ev küle döndü

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 05.05.2024
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Alevlere teslim olan ahşap ev küle döndü

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde çıkan yangında ahşap ev kullanılmaz hale geldi.

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