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Bolu'da kaçan şüpheli kovalamacayla yakalandı! Araçta çok sayıda tabanca mermisi ele geçirildi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 05.05.2024
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Bolu’da kaçan şüpheli kovalamacayla yakalandı! Araçta çok sayıda tabanca mermisi ele geçirildi

Bolu'da akaryakıt istasyonundan dövizle ödeme yaptıktan sonra kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı. Araçta yapılan aramada, çok sayıda tabanca mermisi ele geçirildi.

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