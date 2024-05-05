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Bingöl'de feci kaza! Ata çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 05.05.2024
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Bingöl’de feci kaza! Ata çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Bingöl'de otomobilin ata çarpması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilin çarptığı at ise öldü.

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