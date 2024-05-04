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Yıldız Dağı'nda kaybolan emekli öğretim üyesinden iz yok

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2024
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Yıldız Dağı’nda kaybolan emekli öğretim üyesinden iz yok

Mersin'de 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Yıldız Dağı'na tırmanış yapan ve dönüşte kaybolduğu ortaya çıkan emekli öğretim üyesi Mustafa Taşpınar'dan (79), hiçbir ize ulaşılamadı. Dron, iz takip ve kadavra köpeklerinin de kullanıldığı, defalarca 'süpürme' yönteminin uygulandığı çalışmalarda sonuç alınamadı. Arama çalışmalarına ara verildi.

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