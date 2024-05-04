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Kocaeli'nde feci kaza: Ortalık savaş alanına döndü

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2024 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
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Kocaeli’nde feci kaza: Ortalık savaş alanına döndü

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde freni boşalan park halindeki kamyon, 100 metre hareket ederek 2 otomobile, ardından da bir evin duvarına çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken ortalık savaş alanına döndü.

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