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Yalova'da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 02.05.2024
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Yalova’da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

Yalova’da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

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