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Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında arıza! Yola çıkacaklar dikkat...

ahaber.com.tr Aslı Bilger Kutludağ
Giriş Tarihi: 02.05.2024 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
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Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında arıza! Yola çıkacaklar dikkat...

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Eminönü-Alibeyköy tramvay hattındaki teknik bir arıza nedeniyle seferlerin Eminönü-Fener ve Silahtarağa-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında yapıldığı belirtildi.

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