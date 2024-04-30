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Yalova Yediemindeki 300 araç nerede?

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.04.2024 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
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Yalova Yediemindeki 300 araç nerede?

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bulunan yediemin otoparkında olması gereken araçlardan 3'ünün Muğla, Eskişehir ve İstanbul kolluk denetimleri sırasında yakalanmasıyla, otoparktaki yaklaşık 300 aracın kayıp olduğu tahmin ediliyor.

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