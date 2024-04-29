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Peru'da korkunç kaza! Otobüs 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: Çok sayıda ölü var

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.04.2024 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
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Peru’da korkunç kaza! Otobüs 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: Çok sayıda ölü var

Peru'da yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 23 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatılacağı bilgisi paylaşıldı

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