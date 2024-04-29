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İzmir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 29.04.2024
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İzmir’de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

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