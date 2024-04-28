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Edremit sahilleri uçurtma ile renklendi

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 28.04.2024
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Edremit sahilleri uçurtma ile renklendi

Balıkesir’in Edremit Belediyesi tarafından bu yıl 24.sü düzenlenen Uçurtma Şenliği binlerce çocuğun katılımı ile gerçekleştirildi. Altınkum Mahallesi Dalyan sahilinde gerçekleşen etkinlikte gökyüzü uçurtmalar ile kaplandı.

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