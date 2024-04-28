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Bodrum'da TCG Nusret Müze Gemisi ziyarete açıldı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 28.04.2024
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Bodrum’da TCG Nusret Müze Gemisi ziyarete açıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, TCG Nusret Müze Gemisi halkın ziyaretine açıldı.

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