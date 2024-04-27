27 Nisan 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Tanzanya'daki sel felaketinde ölü sayısı 155'e yükseldi

Tanzanya'daki sel felaketinde ölü sayısı 155'e yükseldi

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2024
ABONE OL
Tanzanya’daki sel felaketinde ölü sayısı 155’e yükseldi

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde can kaybı 155'e, komşu Kenya'da ise 45'e yükseldi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA