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Sakarya'da kaldırımda yürüyen kadını hayattan koparan sürücü tutuklandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2024
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Sakarya’da kaldırımda yürüyen kadını hayattan koparan sürücü tutuklandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde dün kaldırımda yürüdüğü esnada çarptığı kadının ölümüne sebep olan 22 yaşındaki otomobil sürücüsü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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