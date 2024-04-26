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Şırnak’ta silah kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.04.2024
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Şırnak’ta silah kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı

Şırnak'ta silah imalatı ve kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

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