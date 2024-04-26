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Kamyona çarpmamak için devrildi! Kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı

İHA
Giriş Tarihi: 26.04.2024
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Kamyona çarpmamak için devrildi! Kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı

Sancaktepe'de seyir halinde olan kamyonet, yola çıkan bir kamyona çarpmamak için manevra yapınca kontrolden çıkarak devrildi. Kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı.

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