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Kahramanmaraş'ta kız kardeşi tarafından silahla vurulan ağabey öldü

Giriş Tarihi: 25.04.2024
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Kahramanmaraş’ta kız kardeşi tarafından silahla vurulan ağabey öldü

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 16 yaşındaki kız kardeşi tarafından silahla vurulan genç ağabey, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Zanlı T.T. ise gözaltına alındı.

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