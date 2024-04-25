26 Nisan 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Ümraniye'de kaza yapan polis memuru şehit oldu! çişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan taziye mesajı: Milletimize başsağlığı diliyorum

Ümraniye'de kaza yapan polis memuru şehit oldu! çişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan taziye mesajı: Milletimize başsağlığı diliyorum

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 25.04.2024
ABONE OL
Ümraniye’de kaza yapan polis memuru şehit oldu! çişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan taziye mesajı: Milletimize başsağlığı diliyorum

Ümraniye'de, motosikletli trafik polisi görevi başındayken geçirdiği trafik kazası sonucu şehit oldu. Bekar olduğu öğrenilen Büke'nin ailesinin Konya'da olduğu öğrenildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA