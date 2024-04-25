Hamas lideri Haniye'den İsmailağa Cemaati'ne taziye ziyareti
İsmailağa Cemaati'nin şeyhi Hasan Kılıç, 22 Nisan'da Hakk'ın rahmetine kavuştu. Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen ve İstanbul'da bulunan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'de İsmailağa Cemaati'ne taziye ziyaretinde bulundu.
Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan İsmailağa Cemaati'nin 94 yaşındaki şeyhi Hasan Kılıç, 22 Nisan'da vefat etti.
Vefatı mütedeyyin kesimde büyük üzüntüye neden olan Kılıç'ın cenazesi, 23 Nisan Salı günü ikindi namazını müteakip Fatih Camii'nden kaldırılarak Sakızağacı Şehitliği'nde toprağa verildi.
Kılıç'ın cenaze namazına başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere siyasi isimlerin yanı sıra çok sayıda kişi katılırken, İsmailağa Cemaati'ne taziye ziyaretlerinde ve mesajlarında bulunuldu.
HANİYE'DEN TAZİYE ZİYARETİ
Taziye ziyaretlerinin bir tanesi de Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye tarafından gerçekleştirildi.
İstanbul'da bulunan Haniye İsmailağa Cemaati'ne yaptığı taziye ziyareti ile Hasan Kılıç için başsağlığı dileklerinde bulundu.
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