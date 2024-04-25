Hamas lideri Haniye’den İsmailağa Cemaati’ne taziye ziyareti

HANİYE'DEN TAZİYE ZİYARETİ

Taziye ziyaretlerinin bir tanesi de Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye tarafından gerçekleştirildi.

İstanbul'da bulunan Haniye İsmailağa Cemaati'ne yaptığı taziye ziyareti ile Hasan Kılıç için başsağlığı dileklerinde bulundu.