Sosyal medyada tartıştıkları genci öldüren 2 şahıs tutuklandı





KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN TUTUKLANDILAR



İfadeleri alınan 8 şüpheli ifadeleri sonrasında bugün Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Savcı karşısına çıkarılan Y.T ile C.Ş. "Kasten öldürme" suçundan tutuklanırken E.Ö. ve İ.K.T. ise serbest bırakıldı. Ayrıca İ.A., M.İ.G. ve R.Ç. "Suç delillerini gizleme, değiştirme veya yok etme" suçundan adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Ayrıca "Suç delillerini gizleme değiştirme veya yok etme" suçuna karıştığı tespit edilen A.Ö. ile A.U.Ş bugün yakalandı. 2 şüpheli ifadeleri sonrası yarın adliyeye sevk edilecek.

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