Manisa Turgutlu’yu ağlatan genç hakeme son görev! Gözyaşları sel oldu
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde eşiyle birlikte yürüyüş yaptığı sırada geçirdiği kalp krizi ve aort damarının patlaması sonucu hayatını kaybeden belediye personeli ve sevilen futbol hakemi 37 yaşındaki Yusuf Bulut, son yolculuğuna uğradı.
Amatör liglerde yıllardır futbol hakemliği yapan, aynı zamanda Turgutlu Belediye personeli Yusuf Bulut, dün akşam üstü saatlerinde eşiyle birlikte Irlamaz Spor Vadisi Tesisleri'nde yürüyüş yaptığı sırada fenalaşarak yere yığıldı.
Eşinin ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede kalp krizi geçirdiği, ardından aort damarı patladığı tespit edilen sevilen genç hakem, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Acil serviste tedaviye alınan Bulut, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayıp, hayatını kaybetti.
Evli ve 1 çocuk babası Yusuf Bulut'un ölümü, yakınlarını ve Turgutlu'yu yasa boğdu. Acı haberi alan çok sayıda seveni Turgutlu Devlet Hastanesine akın ederek gözyaşlarına engel olamadı.
Bulut'un cenazesi nöbetçi savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.
GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınan Bulut'un cenazesi, Turgutlu Belediyesi hizmet binası önünden mesai arkadaşları tarafından helallik alınarak uğurlandı.
Bulut için Subaşı Camii'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Belediyesi eski başkanı Turgay Şirin, Bulut'un ailesi ve yakınları, iş ve spor camiasından isimler ve çok sayıda seveni katıldı.
MESLEKTAŞLARI DA YALNIZ BIRAKMADI
TFF 4. Bölge Sorumlusu ve MHK üyesi eski hakemlerden Ünsal Çimen, TFF 4. Bölge Sorumlusu Serkan Gencerler, Türkiye Süper Lig hakem gözlemcileri İbrahim Aksoy ve Yunus Yıldırım, Süper Lig Hakemi Koray Gencerler, Manisa İl Hakem Kurulu Başkanı Murat Türker ve üyeleri, tüm Manisa ve İzmir hakemleri, Türkiye Ampute Futbol MHK Başkanı Ahmet Emin Alanka, TFF HGD Merkez Üyeleri, TFF HGD Manisa ve İzmir Üyeleri de törende yer aldı. Gözyaşlarının sel olduğu törende Bulut'un cenazesi, ikindi vaktini müteakip kılınan cenaze namazının Turgutlu Kabristanlığında gözyaşları ve dualarla toprağa verildi.
ULUSLARARASI ARENADA GÖREV ALMIŞTI
Manisa bölgesi hakemi Yusuf Bulut, bir diğer Turgutlulu arkadaşı Yunus Emre Çiftçi ile birlikte Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 22'ncisi düzenlenen U16 Ege Kupası'nda, Torbalı'da Çekya - Yunanistan 16 yaş altı milli takımlarının karşılaştığı müsabakada düdük çalmış ve ilçeye gurur yaşatmıştı.
GERİYE GÜZEL GÖRÜNTÜLERİ KALDI
Gözyaşları döken çok sayıda seveni, Bulut'un geçtiğimiz yıl Turgutlu Belediyesi Türk Sanat Müziği korosunda seslendirdiği şarkının görüntüsünü sosyal medya hesaplarından paylaştı. Naif sesiyle de sevilen isimden geriye kalan bu güzel görüntüler, duygu dolu anlar yaşattı.
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