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Türkiye Entelektüel Oyunları (TEO) Liseler Arası Bilgi Yarışması’nda heyecan dorukta!

Giriş Tarihi: 22.04.2024 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
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Türkiye Entelektüel Oyunları TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması’nda heyecan dorukta!

Türk Telekom, Turkuvaz Medya Grubu, Enstitü Sosyal gibi sponsorları olan TEO (Türkiye Entelektüel Oyunları) Liseler Arası Bilgi Yarışması'nın ilk aşaması tamamlandı. Her ilden il birincilerinin katılacağı yarı final 25 Mayıs’ta, final ise 26 Mayıs tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilecek.

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