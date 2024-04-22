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Burdur'da 25 bin zeytin fidanı toprakla buluştu

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2024
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Burdur’da 25 bin zeytin fidanı toprakla buluştu

Burdur Gölü yakınındaki İlyas Köyü arazisinde yürütülen Zeytin Üretimi Geliştirme Projesi kapsamında 25 bin zeytin fidanı toprakla buluşturuldu.

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