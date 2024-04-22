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Konya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu! 6 şüpheli gözaltında...

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 22.04.2024 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
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Konya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu! 6 şüpheli gözaltında...

Konya merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

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