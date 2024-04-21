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Samsun'da feci kaza kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.04.2024 Güncelleme Tarihi: 21.04.2024
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Samsun’da feci kaza kamerada

Samsun'da hafif ticari aracın kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarptığı ve karı-kocanın hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada ölen genç çift gözyaşları içinde toprağa verildi.

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