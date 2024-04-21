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Edirne’de 6’ncı kattan düşen üniversite öğrencisi ağır yaralandı

Giriş Tarihi: 21.04.2024
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Edirne’de 6’ncı kattan düşen üniversite öğrencisi ağır yaralandı

Edirne’de 21 yaşındaki erkek üniversite öğrencisi, kaldığı evin 6’ncı kat balkonundan düşmesi sonucu ağır yaralandı.

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