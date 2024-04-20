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TEM Otoyolu köprüsünde intihar girişiminde bulunan şahsı polis ikna etti

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.04.2024
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TEM Otoyolu köprüsünde intihar girişiminde bulunan şahsı polis ikna etti

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde TEM Otoyolu köprüsüne çıkan vatandaş, intihar girişiminde bulundu. Polis ekiplerinin uğraşları sonucunda şahıs ikna edilirken, TEM Otoyolu İstanbul istikameti 30 dakika sonra trafiğe açıldı.

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