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Denizli'de Bozdağ beyaza büründü

Mehmet Zeyrek
Giriş Tarihi: 20.04.2024
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Denizli’de Bozdağ beyaza büründü

Denizli'de 2 bin 420 rakımlı Bozdağ'da kar etkili oldu. Bazı vatandaşlar kar görmek için bölgeye geldi, fotoğraf çektirdi.

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