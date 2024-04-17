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Ata eziyet eden kişilere ceza yağdı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.04.2024 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
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Ata eziyet eden kişilere ceza yağdı

Ardahan'da taşıyabileceğinden fazla yük yükleyerek ata eziyet ettikleri gerekçesiyle 2 şahsa 14 bin 432 lira para cezası uygulandı.

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