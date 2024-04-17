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Adıyaman’da feci kaza! İki otomobil kavşakta çarpıştı: Yaralılar var

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.04.2024 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
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Adıyaman’da feci kaza! İki otomobil kavşakta çarpıştı: Yaralılar var

Adıyaman’da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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