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Korkunç olay! Eski kocasını bıçaklayarak öldürdü

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 16.04.2024
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Korkunç olay! Eski kocasını bıçaklayarak öldürdü

Ankara'nın Altındağ ilçesinde Birgül Alamur (39), boşanıp aynı evde yaşamaya devam ettiği eski eşi Veysel Dörkozan'ı (44) kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle bıçaklayarak öldürdü.

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