İzmir’de iğrenç olay! ’Olgun erkeklerden hoşlanır mısın?’ mesajına kayıtsız kalmadı | Sosyal medyada 7 yaşındaki kızını taciz eden sapığı anne böyle yakalattı

"YAŞITI GİBİ DAVRANMIŞ"

Sosyal medya üzerinden tacize maruz kalan S.S.'nin annesi Çocuk Gelişim Uzmanı Beyin Terapisti Pınar Yeşiltay Sevim (40), tacizcinin kızıyla yaşıt gibi davrandığını ve olaydan nasıl haberdar olduklarını anlattı. Yeşiltay Sevim, "Kızım 2'inci sınıfta ve 7 yaşındayken online eğitim aldığı için internet ve sosyal medya ile tanıştı. Bu süreçte kızıma bir kişi sosyal medya üzerinden mesaj göndererek tanışıyor. Kendisini kızımın akranı gibi gösterince kızım da kendi yaşıtı zannedip yazdıklarına cevap veriyor. Bir süre sonra karşı taraftaki kişi sevgilisinden ayrıldığını, çok mutsuz olduğunu söyledikten sonra taciz boyutuna varan mesajlar gönderiyor. Kızım da benim verdiğim eğitimle, mahremiyet içeren mesajları bana ve babasına göstermek zorunda olduğunu söyleyerek yazışmaları bize gösterdi. Konuyla ilgili derhal bilişim suçlarına başvurarak şikayetçi olduk" dedi.

"UĞRAŞMA, SONUÇ ELDE EDEMEZSİN DEDİLER"

Dava sürecinde kendisine bir çok kişinin davayla uğraşmaya değmeyeceğini çok uğraşacaklarını söylemesine rağmen işin peşini bırakmadıklarını söyleyen Pınar Yeşiltay Sevim, "Bu süreçte bir çok kişi bize sonuç alamayacağımızı, uğraşacağımızı söylemesine rağmen ben kızımın hakkını aramasını öğretmek istediğim için davamda ısrarcı oldum. O süreçte kızım pedagog eşliğinde emniyette ve adliyede ifadesini de verdi. Aradan uzun zaman geçtikten sonra biz davanın sonuçlanmayacağına inanmaya başladık ancak bu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tarafımıza gelen bir tebligatla kızımı taciz eden kişinin bulunduğunu öğrendik. Zanlının yapılan telefon incelemesinde de, benim kızım gibi onlarca küçük çocuğa taciz içerikli mesajlar attığı, yetişkin kadınlara da cinsel içerikli mesaj gönderdiği tespit edilmiş ve kişi tutuklanmış" diye konuştu.