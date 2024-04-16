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Bartın işçilerin kaldığı konteynerler yandı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2024
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Bartın işçilerin kaldığı konteynerler yandı

Bartın Organize Sanayi Bölgesindeki bulunan kauçuk fabrikasının yanında işçilerin kaldığı konteynerler yandı. İtfaiye ekipleri 1 saatlik çalışma sonucunda yangını kontrol altına alınırken yangın sırasında konteynerlerin boş olduğu öğrenildi.

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