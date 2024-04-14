Otobüste korku dolu anlar! Bomba gibi patladı | O anlar kamerada

"KENDİMİ DIŞARI ATTIM"

Patlama meydana geldiğinde iş yerinde olduğunu söyleyen Sabahattin Yatçı, "Ben dükkanımda otururken bir patlama sesi geldi. Patlama sesini duyunca kendimi dışarı attım. Otobüsün su borusu patlamış. Otobüs içerisindeki vatandaşlar panik yaptı. Çok şükür can kaybı ve yaralanan olmadı. Şoför arabayı kenara çekti ve tamirini yaptı. Tamir yapıldıktan sonra otobüs yoluna devam etti" dedi.