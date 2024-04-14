14 Nisan 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Otobüste korku dolu anlar! Bomba gibi patladı | O anlar kamerada

Otobüste korku dolu anlar! Bomba gibi patladı | O anlar kamerada

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 14.04.2024 Güncelleme Tarihi: 14.04.2024
ABONE OL
Otobüste korku dolu anlar! Bomba gibi patladı | O anlar kamerada

Bursa'da seyir halinde olan belediye otobüsünün su borusu bomba gibi patladı. Patlama anı saniye saniye araç içi kamerası ile kaydedildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde meydana geldi.

Otobüste korku dolu anlar! Bomba gibi patladı | O anlar kamerada

Edinilen bilgiye göre, hat üzerinde seyir halinde olan belediye otobüsünün su borusu bir anda bomba gibi patladı.

Otobüste korku dolu anlar! Bomba gibi patladı | O anlar kamerada

O anlar saniye saniye araç içi kamerasına yansırken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Otobüste korku dolu anlar! Bomba gibi patladı | O anlar kamerada

Otobüs şoförü, otobüsü tamir ettikten sonra yoluna devam etti.

Otobüste korku dolu anlar! Bomba gibi patladı | O anlar kamerada

"KENDİMİ DIŞARI ATTIM"

Patlama meydana geldiğinde iş yerinde olduğunu söyleyen Sabahattin Yatçı, "Ben dükkanımda otururken bir patlama sesi geldi. Patlama sesini duyunca kendimi dışarı attım. Otobüsün su borusu patlamış. Otobüs içerisindeki vatandaşlar panik yaptı. Çok şükür can kaybı ve yaralanan olmadı. Şoför arabayı kenara çekti ve tamirini yaptı. Tamir yapıldıktan sonra otobüs yoluna devam etti" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA