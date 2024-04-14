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İstanbul Beylikdüzü’nde vatandaşlar hırsızı böyle yakaladı

Giriş Tarihi: 14.04.2024 Güncelleme Tarihi: 14.04.2024
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İstanbul Beylikdüzü’nde vatandaşlar hırsızı böyle yakaladı

Beylikdüzü’nde sahilde bulunan tuvaletten malzeme çalarken yakalandığı iddia edilen 18 yaşından küçük şüpheli şahıs, vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilip polise teslim edildi.

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