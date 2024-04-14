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Kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 14.04.2024
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Kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Gaziantep'in Şehitkamil ve Nurdağı ilçelerinde kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 26 bin 990 paket gümrük kaçağı sigara ve 7 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi.

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