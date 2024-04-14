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Bandırma'daki motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 14.04.2024
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Bandırma’daki motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Balıkesir'in bandırma ilçesinde meydana gelen tek taraflı motosiklet kazasında motosiklet üstünde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ağır yaralandı

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