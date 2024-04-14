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Bisiklete ters binen vatandaşı gören şaştı kaldı

Giriş Tarihi: 14.04.2024
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Bisiklete ters binen vatandaşı gören şaştı kaldı

Yalova şehir merkezinde sokak ve caddelerde bisikletine ters binerek dolaşan vatandaşı görenler şaştı kaldı.

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