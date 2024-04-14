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Beykoz'da ambulansa yol vermeyen sürücüye para cezası

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 14.04.2024
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Beykoz’da ambulansa yol vermeyen sürücüye para cezası

Son dakika haberine göre Beykoz'da, ambulansa yol vermediği belirlenen sürücüye toplam 29 bin 530 lira para cezası kesildi.

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