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Yunusların dansı görsel şölen oluşturdu

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.04.2024
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Yunusların dansı görsel şölen oluşturdu

Sinop'ta yunusların dansı görsel şölen oluşturdu. Gerze Limanı açıklarında yunus balıkları tekneyle yarıştı.

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