Antalya'daki kaza sonrası İzmir'deki teleferiğe ilgi yüzde10'a düştü
Antalya'da 1 kişinin öldüğü teleferik kazası İzmir'in Balçova ilçesinde yer alan teleferik tesislerinde de ziyaretçi sayısı azaldı. Seferlerin aralıksız devam ettiği tesiste kazadan önceki günlük ziyaretçi sayısı ortalama yüzde 10'una düşerek 200'e kadar geriledi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin AB standartlarında yenilenerek 2014 yılında hizmete aldığı Teleferik Tesisleri'ne, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde meydana gelen kazanın ardından, ilgi azaldı. Teleferik yetkililerinden alınan bilgiye göre bayram tatiliyle her yaştan kişinin ilgi gösterdiği tesiste ziyaretçi sayısı düştü.
Seferlerin normal devam ettiği belirtilen açıklamada, "Bayram tatili nedeniyle tesisimizde daha fazla yoğunluk olması gerekirdi. Özellikle çocuklu ailelerin rahatlıkla zaman geçirecekleri bir yer, ancak Antalya'daki bu vahim kaza yüzünden daha sakin kaldı. Tesiste şu an yaklaşık 200 kişi var. Kazadan önceki günlük ortalama ziyaretçi sayımız 2 bin civarındaydı. Teleferiklerin bakımları günlük, haftalık, aylık olarak yapılıyor. Çünkü ihmaller vahim kazalara neden olabilir" denildi.
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