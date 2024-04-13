’Yok artık’ dedirten kavga! Üniversiteli motosikletli gence 8 kişi saldırdı: Öldüresiye dövdüler







OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜYLE TARTIŞAN ÜNİVERSİTELİ MOTOSİKLETLİYİ 8 KİŞİ DÖVDÜ

İddiaya göre, Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencisi motosikletli Ahmet Enes Tekdemir, trafikte bir otomobil sürücüsüyle tartıştı. Daha sonra cep telefonu satışı yapan bir iş yerine giden Tekdemir, tartıştığı sürücünün de aralarında olduğu 8 kişinin saldırısına uğradı.