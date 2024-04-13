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'Yok artık' dedirten kavga! Üniversiteli motosikletli gence 8 kişi saldırdı: Öldüresiye dövdüler

Giriş Tarihi: 13.04.2024 Güncelleme Tarihi: 13.04.2024
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’Yok artık’ dedirten kavga! Üniversiteli motosikletli gence 8 kişi saldırdı: Öldüresiye dövdüler

Konya'da, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İddiaya göre, trafikte tartıştığı otomobil sürücüsünün de aralarında olduğu 8 kişinin dövdüğü motosikletli gencin sağ kolu kırıldı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri sonrası serbest bırakıldı. Kavga anları kemaraya saniye saniye yansıdı.

Akıllara durgunluk veren olay, dün saat 12.30 sıralarında, Sarayönü ilçesi Ladik Mahallesi'nde meydana geldi.




OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜYLE TARTIŞAN ÜNİVERSİTELİ MOTOSİKLETLİYİ 8 KİŞİ DÖVDÜ
İddiaya göre, Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencisi motosikletli Ahmet Enes Tekdemir, trafikte bir otomobil sürücüsüyle tartıştı. Daha sonra cep telefonu satışı yapan bir iş yerine giden Tekdemir, tartıştığı sürücünün de aralarında olduğu 8 kişinin saldırısına uğradı.

O ANLAR KAMERADA
Dükkanda Tekdemir'e tekme ve yumruklarla saldıran grup, dışarı çıkarıp dövmeyi sürdürdü. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

ÜNİVERSİTELİ GENCİN SAĞ KOLU KIRILDI
İhbar üzerine, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sarayönü Devlet Hastanesi'ne götürülen Tekdemir'in sağ kolunun kırıldığı öğrenildi. Polis, olaya karışan 8 kişiyi gözaltına aldı.

ŞÜPHELİLER, SERBEST BIRAKILDI
İfadeleri alınan şüpheliler, serbest bırakıldı. Tekdemir ise bugün taburcu edildi.

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