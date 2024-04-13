Bayram bitti göç başladı! Tatilcilerin dönüşü sürüyor: Otoyollarda yoğunluk! İstanbul yönünde trafik ne durumda?
Ramazan Bayramı nedeni ile 9 günlük tatilin bitmesine 1 gün kala tatilcilerin İstanbul'a dönüşlerinde trafik yoğunluğu başladı. 43 ilin geçit noktasındaki 'kilit kavşak'ta yoğunluk yaşanırken A Haber karayollarındaki son durumu anbean aktardı. Peki, hangi noktalarda yoğunluk var? İşte tüm detaylar...
Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu sürüyor.
KRİTİK NOKTALARDA TRAFİK NASIL?
Anadolu'dan Batı'ya dönüş başlarken, A Haber karayollarındaki yoğunluk durumunu anbean canlı yayında aktardı.
İŞTE İSTANBUL YÖNÜNDEKİ TRAFİK DURUMU
ANADOLU OTOYOLU'NDA TRAFİK DURUMU
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişi İstanbul yönünde Gerede, Yeniçağa Köroğlu rampaları, Rüzgarlı, Dağkent, Abant Kavşağı, Elmalık ve Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde trafik yoğun akıcı seyrediyor.
Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda da hasarlı trafik kazaları nedeniyle zaman zaman trafik akışı yavaşlıyor.
TÜNEL ÇIKIŞINDA YOĞUNLUK ARTIYOR
Otoyolun Ankara yönü ile D-100 Karayolu'nun her iki yönünde ise yoğunluk görülmüyor.
Otoyolun Düzce kesiminde de İstanbul yönünde araç hareketliliği yaşanıyor.
Bolu Dağı Tüneli çıkışı ile 1, 2, 3 ve 4. viyadüklerde akıcı yoğunluk oluşuyor. Üçköprü, Kaynaşlı ve Düzce gişeleri ile Gümüşova rampalarında yoğunluğun arttığı görülüyor.
Otoyolun Sakarya ve Kocaeli kesiminde ise trafik akışı normal seyrinde ilerliyor.
D-100'ÜN KARABÜK KESİMİ YOĞUN
Karadeniz kentlerini Anadolu Otoyolu'na bağlayan D-100 Karayolu'nun Karabük kesiminde yoğunluk oluşuyor.
Dönüş yoluna çıkanlar, D-100 Karayolu'nun Eskipazar ilçesi sınırlarındaki 13 kilometrelik bölümde yoğunluğa neden oluyor.
Karadeniz illerinden Kocaeli, Sakarya ve İstanbul gibi kentlere gitmek isteyenlerin kullandığı Kemikli rampalarında kontrollerini sürdüren Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri trafik kurallarına uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
İSTANBUL'UN TEKİRDAĞ GİRİŞİ DE YOĞUN
İstanbul'un Tekirdağ girişi de yoğunluk yaşanan noktalar arasında yer alıyor.
Tatillerini Saros Körfezi kıyısında ve Çanakkale tarafında geçirenler, İstanbul'a dönmeye başladı.
İstanbul'a sınır Marmaraereğlisi ilçesinin Yenice Kavşağı'nda zaman zaman uzun araç kuyrukları oluştu.
AFYONKARAHİSAR GEÇİŞİNDE SON DURUM
Türkiye'nin önemli kavşak noktalarından Afyonkarahisar'da Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesiyle bugünden itibaren Afyonkarahisar-Antalya, Afyonkarahisar-İzmir ve Afyonkarahisar-Kütahya çevre yolunda trafik yoğunluğu oluştu.
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