Bayram bitti göç başladı! Tatilcilerin dönüşü sürüyor: Otoyollarda yoğunluk! İstanbul yönünde trafik ne durumda?

TÜNEL ÇIKIŞINDA YOĞUNLUK ARTIYOR

Otoyolun Ankara yönü ile D-100 Karayolu'nun her iki yönünde ise yoğunluk görülmüyor.

Otoyolun Düzce kesiminde de İstanbul yönünde araç hareketliliği yaşanıyor.

Bolu Dağı Tüneli çıkışı ile 1, 2, 3 ve 4. viyadüklerde akıcı yoğunluk oluşuyor. Üçköprü, Kaynaşlı ve Düzce gişeleri ile Gümüşova rampalarında yoğunluğun arttığı görülüyor.

Otoyolun Sakarya ve Kocaeli kesiminde ise trafik akışı normal seyrinde ilerliyor.